Egy keddi tweetben Illia Ponomarenko, a Kyiv Independent portál riportere azt írta, hogy úgy értesült, a jövőben munkára fogja az ukrán kormány az orosz hadifoglyokat.

"A kormány most azt mondja, hogy az orosz hadifoglyok Ukrajna gazdaságának újjáélesztésén fognak dolgozni, a nemzetközi joggal teljes összhangban. A hadifoglyok munkára fogása, úgy tűnik, megfelel a nemzetközi jognak" - közölte Ponomarenko a Newsweek szerint.

Ahhoz, hogy a "nemzetközi joggal való teljes összhangba" kerüljön, Ukrajnának be kell tartania az 1949-es genfi egyezményeket, azokat a nemzetközi szabályokat, amelyek meghatározzák a háborús humanitárius bánásmód normáit. Az egyezmények III. szakasza, amely kifejezetten a hadifogolymunkára vonatkozik, kimondja:

A fogva tartott hadifoglyok csak a mezőgazdaság, a gyártás, a közellátások, a nem katonai áruk kezelése vagy szállítása, a kereskedelmi vállalkozások ellátásban vehetnek részt - áll az egyezményekben.

A hadifoglyoknak tilos megalázó vagy veszélyes munkát végezniük, például aknákat eltávolítani, kivéve, ha önként jelentkeznek. Olyan munkaidőt és munkakörülményeket kell biztosítani számukra, amelyek megfelelnek az országukban dolgozó más munkásokéinak, és a katonai rangjuk vagy a fogva tartó ország hadseregének bére alapján meghatározott, csúsztatott skálán kell fizetni őket. A hadifogoly munkásoknak egy órás szünetet és havi orvosi vizsgálatot is biztosítani kell, hogy egészségi állapotuk óvása biztosított legyen.

A genfi egyezmények megsértését bármely ország, vagy bizonyos körülmények között nemzetközi szervek, például a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) vagy az ENSZ Biztonsági Tanácsa kivizsgálhatja és büntetőeljárás alá vonhatja.

The government now says Russian POWs are going to “work to revive Ukraine’s economy” in full compliance with international law.

I’m now confused — are we giving them back to their mothers or are they going to be subject to compulsory labour?

I most dearly go with the 1st option.