Újabb számokat közölt a Facebookon Ukrajna Fegyveres Erőinek vezérkara szerdán arról, hogy milyen veszteségek érték az orosz sereget a megszállás február 24-i megkezdése óta - írta meg az Ukrinform. A listán a személyi áldozatok mellett szárazföldi, vízi és légi harci eszközök is szép számmal szerepelnek.

Az ukránok szerint július 20-ig az oroszok elvesztettek

Bár az ukrán katonai vezetés orosz veszteségekről szóló számai általában túlzóak, a nyugati hírszerzők a számok felét-kétharmadát igazolni szokták, emellett azt is érdemes észben tartani, hogy minden elesett katonára általánosan két másik súlyosan megsérült jut, akik hónapokig vagy akár évekig kórházi ellátásra, terápiára szorulnak, így a fronton már nem vehetnek részt az összecsapásokban.

Mindeközben a brit védelmi minisztérium hírszerzési tájékoztatója szerint az ukrán csapatok kedden sikertelenül próbáltak megsemmisíteni egy Dnyeper folyón átvezető hidat. Az Antonovszkij hídra mért támadásról a Herszont megszállt orosz erők számoltak be, de a brit hírszerzés szerint az még nagy valószínűséggel használható.

