Arra szólították fel az ukránokat, hogy az utcatáblák leszedésével nehezítsék a nyomuló orosz csapatok tájékozódását és haladását, mint ahogy arról több forrás is beszámolt.

A helyi közútkezelő illusztrációként kiadott egy képet, ami alapján minden irányjelzés amit az orosz katonák láthatnak nagyjából annyit tesz: baszódjatok meg!

!!! Ukraine's Interior ministry asked residents to take down street signs in order to confuse oncoming Russian troops. The state road-signs agency went one step further. (Roughly: all directions are to "go fuck yourselves") pic.twitter.com/8xVjceqRfx