Vitalij Klicsko Kijev polgármestere szombaton azt mondta, hogy az ukrán fővárosban a lakóépületek már mintegy a 90 százalékát látják el távhővel az egy nappal korábbi bő egyharmad helyett. Kijevben a fogyasztóknak azonban még mindig csaknem a 25 százaléka van áram nélkül, ami azonban így is javulás a pénteki mintegy 50 százalékhoz képest. Az ukrán polgármester szombaton elmondta azt is, hogy a vízellátást teljesen helyreállították. Vitalij Klicsko hangsúlyozta, hogy a szakemberek folytatják a helyreállítási munkálatokat az ukrajnai polgári infrastukturális létesítmények elleni szerdai újabb nagyszabású orosz rakétatámadás következményeinek elhárítása céljából.

A háborús helyzetet tovább nehezíti, hogy vasárnap a korábbinál hidegebb időjárás lesz Ukrajnában, Kijevben is komoly havazásra figyelmeztetnek a meteorológusok.

Szergej Kovalenko, a Kijev energiaellátását biztosító YASNO operatív igazgatója elmondta, hogy bár a város helyzete javult, de továbbra nevezhető megfelelőnek. Jelezte, hogy a lakosságnak legalább napi négy órányi árammal kell rendelkeznie. „Ha az elmúlt napban nem volt legalább négy órányi áram, a felhasználók írjanak a DTEK Kyiv Electric Networks-nek, a regionális szolgáltató kollégái segítenek kitalálni, mi a probléma” – írta Kovalenko Facebook-oldalán.

Az ukrán hálózatok üzemeltetéséért felelős Ukrenergo tájékoztatása szerint az áramtermelők a fogyasztási igények mindössze háromnegyedét tudták fedezni, ezért további korlátozásokra és áramszünetekre lehet számítani a háború sújtotta országban.

Ukrajna 27 régiójából 14-ben és Kijevben is korlátozások vannak érvényben az elektromos áram használatára vonatkozóan, ami régiónként átlagosan 100 000 fogyasztót érint, írja a Reuters Volodimir Zelenszkijt bejelentése alapján. Az ukrán elnök szokásos videóüzenetében hangsúlyozta, az igazi problémát az esik órák jelentik, mert akkor jobban terhelt a hálózat. "Ez ismét megmutatja, mennyire fontos most az, hogy minden ember törekedjen az energiatakarékosságra és a racionális fogyasztásra" - fogalmazott a politikus a közösségi oldalán.

A Napi.hu-nak nyilatkozott egy Kijevben élő magyar, aki elmondta, elkeserítő a helyzet, de nem csak a fővárosban, vidéken is. Szerinte sok olyan ember van, akinek a napi pár óra áram sem jut, pedig a lakosság egy része azzal oldja meg a fűtést.

Oroszország legutóbbi szerdai bombázása okozta az invázió eddigi legsúlyosabb kárait, Ukrajnában emberek millióinál nincs áram, víz, vagy gázszolgáltatás. Mindeközben Vlagyimir Putyinék azt állítják, hogy nem a polgári lakosságot veszik célba, a Kreml szerint Moszkva azért mér csapást Ukrajna energiainfrastruktúráira, mert Kijev nem hajlandó tárgyalni.

Segíthetett volna elkerülni a polgári áldozatokat, ha a luhanszki és a donyecki szakadár entitás előbb "egyesült" volna Oroszországgal - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor novo-ogarjovói rezidenciáján katonaanyákat fogadott, akiknek a fia részt vesz az Ukrajna elleni "különleges hadműveletben".



Putyin szerint az orosz hatóságok őszintén azt feltételezték 2014-ben, hogy a minszki megállapodások keretében mind a Luhanszki, mind a Donyecki Népköztársaság "újraegyesülhet Ukrajnával". Moszkva a két szakadár régiót idén februárban függetlennek ismerte el, majd szeptemberben másik három ukrán megyével Oroszországhoz csatolta. "Ami az előző években történt, az nagyrészt annak volt a következménye, hogy mi mindig is, úgymond, idegen réten játszottunk vagy éltünk. A mai események pedig egyfajta belső megtisztuláshoz és megújuláshoz vezetnek" - hangoztatta.

Az orosz vezető a katonaanyákkal folytatott megbeszélésen azt is mondta, hogy Oroszország "minden kétséget kizáróan" el fogja érni kitűzött céljait Ukrajnában, és nem fog változtatni országépítő tervein. Meglátása szerint a siker záloga az egység. Ígéretet tett arra, hogy az orosz vezetés fontolóra veszi az orosz katonáknak járó kedvezmények visszamenőleges kiterjesztését azokra a "népfelkelőkre", akik 2014 óta harcoltak a Donyec-medencében.

A katonai műveletek általános üteme a közeljövőben növekedni fog, idézi az Index az Institute for the Study of War (ISW) elemzőit, akik arra a következtetésre jutottak, hogy ugyan az elmúlt hetekben a rosszabbodó időjárási körülmények ellehetetlenítették a komolyabb katonai hadműveleteket, a hőmérséklet csökkenésével ismét felélénkülhet a front. Jelenleg nem tudni, hogy bármelyik fél készült-e komolyabb offenzívára, de a meteorológiai tényezők, amelyek ezeket eddig megakadályozhatták, enyhülni fognak a következő napokban, hívják fel a figyelmet.

