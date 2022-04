A jelenlegi számok szerint 39 halottja és 87 sebesültje van a kramatorszki rakétatámadásnak, köztük gyerekek is. A város polgármestere Pavlo Kyrylenko szerint a vasútállomásnál összegyűlt 4000 fősre tehető tömeg többsége idősekből, nőkből és gyerekekből állt, derül ki a Guardian tudósításából.

A 10:30 környékén történt támadás után nem sokkal Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már a finn parlamentben tett videóbeszédében is elmondta, hogy a kramatorszki vasútnál egy ukrán katona sem volt jelen, az oroszok egyértelműen a civileket célozták. Egy korábban kiadott nyilatkozata szerint:

A helyszínről készült euronews által közölt felvételeken letakart testek, és a pusztítás egyaránt látható. Egyes jelentések szerint több sebesült a végtagjait vesztette és egyszerre akár 30-40 sebész is dolgozik az áldozatok megmentéséért, de a kramatorszki kórházak nem voltak felkészülve ennyi sebesültre.

A támadásban használt Tocska rakéták eredetét azonban erősen vitatja az orosz fél. A 40 éves szovjet rakétarendszert jelenleg is használja az ukrán haderő, és azt állítják hogy az orosz haderő már teljesen kivonta őket a forgalomból.

Another angle of the Tochka-U missile used in today railway station attack, with the words "For the (our) Children" written on the side. These are guided missiles, it's hard to see that this wasn't a deliberate attack on a known evacuation site. pic.twitter.com/K22FO0BGu8