Kína önmérsékletre szólított fel minden felet az ukrán konfliktusban, ami miatt a kormány sajnálkozását fejezte ki. Hua Csunjing, a kínai Külügyminisztérium szóvivője ezzel együtt több kérdésére sem volt hajlandó egyértelműen elítélni egy sajtótájékoztatón a csütörtök hajnalban indult megszálló hadműveletet – írja a Bloomberg.

Egyben Kína amellett is kiállt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnöknek joga van érvényesíteni jogos biztonsági aggályait, például azzal kapcsolatban, hogy Kijev fegyvereket vesz az Egyesült Államoktól.

Kínát megnyugtatja az orosz ígéret, hogy lakott területeket nem, csak katonai támaszpontokat támadnak. Ehhez képest már több beszámoló érkezett civil halottakról és sebesültekről, a számokat jelen pillanatban még lehetetlen megerősíteni.

A kínai fél szerint még most is nyitott az út a helyzet békés lezárására. Hszi Csin-ping kínai elnöknek a Bloomberg szerint most kényes egyensúlyozási játszmába kell kezdenie. Országa egyre erősebb kereskedelmi kapcsolatokat épít Oroszországgal, viszont hamarosan színt kell vallania, amennyiben az ENSZ döntést hoz az oroszokkal szembeni szankciókról.

