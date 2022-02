A lengyel válogatott világbajnoki selejtezőt kellene játsszon Oroszországgal, erre azonban Ukrajna megszállását követően nem hajlandó.

A csapat álláspontját leghíresebb játékosuk, Robert Lewandowski fogalmazta meg, aki szerint a jelen helyzetben egyszerűen helytelen lenne egy ilyen eseményt megtartani.

It is the right decision! I can’t imagine playing a match with the Russian National Team in a situation when armed aggression in Ukraine continues. Russian footballers and fans are not responsible for this, but we can’t pretend that nothing is happening. https://t.co/rfnfbXzdjF