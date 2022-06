Ukrajna az elmúlt hetekben többször is könyörgött a Nyugatnak, hogy küldjön több és jobb tüzérségi fegyvereket az ország, mivel a védelmi erők már kifogytak a meglévő szovjet érából származó arzenálhoz való lőszerekből.

"Van utánpótlásunk!... A német Panzerhaubitze 2000 kiképzett ukrán legénységgel csatlakozott az ukrán tüzérségi családhoz" - közölte Olekszij Rezsnikov ukrán védelmi miniszter a közösségi médiában a Reuters szerint.

A Panzerhaubitze 2000 a Bundeswehr állományában lévő egyik legerősebb tüzérségi fegyver, amely 40 kilométeres távolságból képes célpontokat eltalálni viszonylag kis hibaaránnyal. Németország májusban ígéretet tett arra, hogy hét önjáró löveget szállít Kijevnek, kiegészítve a Hollandia által ígért öt ilyen tüzérségi rendszerrel. Korábban sokat bírálták a berlini vezetést, hogy gyakorlatilag semmilyen fegyvert nem küldött Kijevnek, miközben sok ígéretet tett.

Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője közzétette a Németország által ígért további fegyverek listáját, köztük 30 Gepard harckocsit és három MARS II többszörös rakétavetőt, valamint 500 vállról indítható Stinger rakétát.

Kijev korábban azt mondta, hogy más nehézfegyverek mellett 1000 hauborkára, 500 harckocsira és 1000 drónra van szüksége az orosz csapatok visszaveréséhez, amelyek február 24-én megszállták az országot, és területének mintegy 20 százalékát elfoglalták.

Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország, Norvégia és Lengyelország is szállított Ukrajnának önjáró és vontatott ágyúkat. Míg Szlovákia korábbi légvédelmi rendszerét adta át az ukránoknak. Szlovénia pedig kedden jelentette be, hogy páncélosokat szállít a védelmi erőknek. Magyarország viszont jelezte, nem enged át fegyverszállítmányokat és nem is küld harci eszközöket a Vlagyimir Putyin orosz elnök parancsára megtámadott országba.