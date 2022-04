Az ukrán posta által frissen kiadott bélyegen egy ukrán katona látható, aki középső ujját mutatja, de a különleges bélyegzőn az orosz haditengerészet által elfoglalt fekete-tengeri Kígyó-sziget körvonalai ás az "orosz hadihajó, húzz a picsába!" kezdetű mondat is szerepel.

A bélyeg az ukrán posta online boltjában kapható, de az oldal pénteken túlterhelt volt, miután a Moszkva orosz hadihajó elsüllyedt.

A motívum és a mondat egy, a háború első napjaiban rögzített rádióüzenetre utal. Moszkva akkoriban arra kérte a Kígyó-szigeti helyőrséget, hogy tegye le a fegyvert. Erre az ukrán tengerészgyalogos Roman Hribov azt válaszolta: "Orosz hadihajó, húzzon a p....a!". A 32 éves férfi ekkor vált hőssé. A szlogen azóta országszerte plakátokon, pólókon és egyéb ajándéktárgyakon is megjelenik- írja a Der Standard.

A bélyegeket két változatban adták ki: az egyiket a belföldi piacra, a másikat pedig külföldre. A bélyegekkel ellátott első speciális borítékokat maga Hribov és a posta vezetője, Igor Smiljanszkij írta alá a kijevi főpostán. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is pózolt a bélyegekkel.

#Zelensky boasted of a new postage stamp with the famous "Russian military ship, go f#ck yourself" phrase on it. pic.twitter.com/CDpPkit0US