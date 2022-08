Az Ukrajna ellen indított orosz agresszió elején Vlagyimir Putyin és nyugati vezető kollégái egyetértettek abban, hogy az orosz hadsereg rövid időn belül legyűri ukrán ellenfelét és az ország megszűnik független államnak lenni. Ez látványos kudarcba fulladt, immáron 150 napja tart a háború, és a szakértők további hónapokat, esetleg éveket jósolnak. A hosszabb időtáv nem csupán a katonai stratégiákat módosítja, hanem a pénzügyieket is – írja Oleg Csurij, az Ukrán Nemzeti Bank korábbi elnökhelyettes a Financial Timeson megjelent cikkében.

A háború kezdetekor az ukrán makrogazdasági politika két célja a várakozások kézben tartása és a pánik elkerülése volt. Ezt részben az árak ellenőrzésével igyekeztek elérni, ennek jegyében például a háború előtti szinten rögzítették a dollár és a hrivnya árfolyamát. Emellett rendkívüli intézkedéseket hoztak, ilyen volt például az importvámok pár hónapra szóló felfüggesztése. Ezek a lépések jók voltak arra, hogy reagájalnak a háború okozta sokkra.

Elkerülni a gazdasági katasztrófát

Miután azonban a háború elhúzódik, módosítani kell ezeket, hogy Ukrajna elkerülje a gazdasági katasztrófát. Ezen belül a kijevi jegybank látszólag megoldhatatlan feladat elé került. Egyszerre kellene tartania a fix árfolyamot, ami garantálja a pénzforgalom stabilitását, eközben biztosítania a gazdaság likviditását és a fizetési rendszerek működését.

A jegybanknak vannak ugyan eszközei a tőkeáramlás biztosítására, de például nem lenne szerencsés a menekültek külföldön szerzett jövedelmének megcsapolása. Végül a központi bank feladata, hogy biztosítsa a forrásokat a kormánynak a háborús erőfeszítések finanszírozásához.

Rövid távon megoldható

Rövid távon ezeket a feladatokat meg lehet oldani, például a jegybank gyors ütemben költheti el az ország devizatartalékait. A háború elnyúlásával megnyílt hosszabb időtávon azonban nem működnek. Ha az ukrán gazdaság- és monetáris politika nem változik, akkor elszállhat az infláció, elfogyhatnak a devizatartalékok és megjelenik a horizonton valutaválság és a bankpánik. Mivel a kormány pénzszűkében van, kevés lehetősége maradt az ország vezetésének.

A jegybank júliusban értékelte le a hrivnyát 25 százalékkal a dollárral szemben, ám ez csak átmeneti segítséget nyújtott – véli a bankszakember –, így további leértékelésre lesz szükség. A másik lehetőség az ukrán valuta árfolyamának lebegtetése, ami segíthetne a gazdaság hosszabb távú igazodásában az ország külső környezetéhez. Ezzel azonban elveszne a hrivnya értékének védelméből fakadó stabilitás.

Megszorítások kellenének

A kormánynak szintén törekednie kellene a költségvetési bevételek növelésére és a kiadások kézben tartására. Ez nem kis kihívás, ha figyelembe vesszük, hogy az adóemelés tovább gyengítené az amúgy is rogyadozó lábú gazdaságot. Ugyanakkor a közterhek célzott emelésével megpróbálhatnák de facto a feketegazdaságot adóztatni. Ez a fogyasztást terhelő adók és az importvámok növelését jelenthetné.

A pénzügyminisztérium végül elfogadhatná a realitást, hogy jóval magasabb állampapírhozamokkal kellene pénzt kivonni a gazdaságból ahelyett, hogy a jegybanktól várná a költségvetés finanszírozását. Összességében az ukrán fél feladata világos: javítani kell a költségvetés helyzetét, hogy hosszú távon biztosítani tudják a háború finanszírozását.

A külföld feladata

Ugyanakkor a brit üzleti lap cikkírója szerint Ukrajna szövetségeseinek is megvan a maguk házi feladata. Ahhoz, hogy Ukrajna továbbra is ellenálljon az Európát is fenyegető orosz agressziónak, több külföldi forrásra lenne szüksége, mint ami eddig eddig érkezett. A háború kitörése óta havonta 2,5-3 milliárd dollár áramlott Ukrajnába és a terv 2022 második felére összesen 18 milliárd dollár.

Jelentős összeg, de nem elég – írja az ukrán jegybank volt elnökhelyettese. A gazdaság megdőlésének elkerüléséhez és a háború folytatásához szerinte 4-5 milliárd dollár külföldi támogatásra van szükség (ez éves szinten nagyjából a magyar GDP egyharmada). A cél az lenne, hogy a hazai és a külföldi pénzügyi erőfeszítéseknek köszönhetően az ukrán gazdaság annyi ideig képes legyen támogatni a háborús erőfeszítéseket, ameddig kell.