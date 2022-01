Bár a sokkal nagyobb és jobban felszerelt orosz hivatásos hadsereggel szemben nem sok esélyük lehet a lényegében hobbikatona új ukrán tartalékosoknak, a hozzájuk hasonlók feladata lehet a kijevi polgári objektumok védelme egy esetleges katonai konfliktus közepette - írja riportjában a Reuters.

A szombati kiképzésen mintegy 70 helyi lakos vett részt, néhányan teljes gyalogsági felszerelésben, vadászpuskákkal és harci tapasztalatokkal, még abból az időből, amikor Oroszország 2014-ben annektálta a Krímet, majd támogatta a kormánycsapatok ellen harcoló lázadókat Kelet-Ukrajnában. Mások tornacipőben és alkalmi sportruházatban kaptak fapuskákat.

"Aggódom" - mondta a hírügynökségnek Konsztantyin Sevcsuk, a 43 éves szabadúszó, aki arról is beszélt, hogy eddig kerülte a kapcsolatot a hadsereggel, miután 2014/15-ben egy évet szolgált a keleti Donbassz régióban Ukrajna általános mozgósítása idején.

"Nem igazán illik bele az életembe, nem is akartam. De most olyan a helyzet, hogy szükség van rá" - magyarázta

Bár Alexander, egy kijevi programozó részt vett a 2013/14-es kijevi "Majdan" tömeges demokráciapárti tüntetéseken, azt mondta, nem érezte magát késznek a harcra, amikor Moszkva a Krím annektálásával reagált az oroszbarát ukrán elnök, Viktor Janukovics megbuktatására.

"Most a harmincas éveim közepén járok, és itt az ideje, hogy csatlakozzam" - mondta, arcát kék sállal takarva. "Jobb most csatlakozni, mint akkor, amikor már túl késő. Felkészült akarok lenni" - magyarázta meg, miért állt be a különc seregtestbe.

A háború küszöbén, ami talán ki sem tör

Miközben az Egyesült Államok arra figyelmeztetett, hogy egy orosz katonai invázió nagyon valószínű, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint túl nagy a pánik, ami árt a 41 millió lakosú ország gazdaságának. A Nyugat eközben súlyos gazdasági szankciókkal fenyegette meg Oroszországot, ha ismét megszállja Ukrajnát.

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint a Nyugat nem foglalkozott Moszkva legfőbb biztonsági követeléseivel az ukrajnai válságban, de kész a további tárgyalásokra. Ugyanakkor azt is jelezte: kész megvédeni a saját érdekeit.

Miközben Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy nem akar háborút, elutasította a csapatai kivonására vonatkozó felhívásokat, mondván, hogy saját belátása szerint telepítheti őket a saját területén. A nyugati válaszlépéseket annak bizonyítékaként említette, hogy ő az agresszió áldozata, nem pedig felbujtója.

Az önkéntesek viszont felkészülnek a háborúra, ami talán soha nem tör ki. Bíznak a békében. Vagy ahogy a már idézett tartalékos, Konsztantyin Sevcsuk mondja: