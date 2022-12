Korábban a külföldi sajtóban megjelent információk alapján mi is megírtuk, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter az uniós pénzügyminiszterek tanácsán (Ecofin) megvétózta az Ukrajnának szánt segélyről szóló megállapodást. Orbán Viktor most azt közölte, hogy ez valójában nem történt meg.

A miniszterelnök a Twitteren azt írta: hamisak azok a hírek, amelyek szerint Magyarország megvétózta volna az Ukrajnának nyújtandó pénzügyi segítséget. „Magyarország kétoldalú alapon kész pénzügyi segítséget nyújtani Ukrajnának” – írta, majd hozzátette azt is, hogy nincs szó a pénzügyi támogatás vétójáról, mindössze

meg akarják győzni az Európai Unió tagállamait, hogy nem a közös hitelfelvétel a megoldás ebben a helyzetben.

Orbán Viktor, hangsúlyozta, hogy más jövőt képzelnek el Európának, és az óriási közös adósság helyett erős tagállamokra van szükség.

– írta a több részletből álló Twitter-bejegyzésben Orbán Viktor.

1/3 Today’s news was all about Hungary vetoing financial assistance to #Ukraine. This is fake news. Hungary is ready to give financial assistance to Ukraine, on a bilateral basis. No #veto, no blackmailing.