Pénteken kezdődik az évente esedékes Müncheni Védelmi Konferencia (MSC), ahol az Egyesült Államok küldöttségét Kamala Harris alelnök vezeti majd. A fő téma várhatóan a november óta folyamatosan élesedő ukrán konfliktus lesz, ami a héten újabb fordulatokat vett.

A hét elején a nyugati hírszerzés még valószínűsítette Ukrajna szerdai megszállását, de kedden váratlanul az orosz védelmi minisztérium azt jelentette, hogy az ukrán határvidéken felsorakoztatott több mint 130 ezer katonából hazahívják azokat, akik végeztek hadgyakorlatukkal. Ez ideig-óráig csökkenteni látszott a nyomást, de mint azóta kiderült, ez érdemben nem befolyásolta az orosz készenlétet.

Az invázió helyett kedden feltehetően kibertámadással, szerdán további fenyegetőzéssel, csütörtök virradóra pedig aknavetős támadással jelentkeztek a hírek szerint az oroszok. Az amerikaiak szerint a körülmények régóta arra utalnak, hogy ezen a héten lehet esedékes a támadás. Európába nem csak az Egyesült Államok alelnöke utazik, de váratlan bejelentésre a külügyminisztere, Antony Blinken is.

Kamala Harris látogatását múlt héten jelentették be, az MSC a világ egyik legátfogóbb biztonságpolitikai konferenciája, ami idén február 18-tól 20-ig fog tartani. Az eseményen az amerikai küldöttséget az alelnök vezeti majd, de a résztvevők listáját még nem közölték. Azt mindenesetre elmondták, hogy Harris pénteken Jens Stoltenberg NATO főtitkárral és a balti államok vezetőivel is tárgyalásokat fog folytatni, a hétvégén pedig Volodimir Zelenskij ukrán államfővel egyeztet.

Harris kommunikációja háromágú lesz: fókuszt kap majd a gyorsan változó katonai helyzet Ukrajna körül, a szövetségesekkel való teljes egység kézben tartása, és az, hogy megüzenje Oroszországnak: az USA a diplomáciát részesíti előnyben, de készen állnak az orosz agresszió kezelésére is. Harrisnek ez lesz a második látogatása a Európában, a tavalyi konferenciára Joe Biden elnök érkezett, megüzenve hogy a Trump-kormány után az USA visszatért, és ismét készek aktív szerepet vállalni a NATO szövetségében.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter is csatlakozni fog Kamala Harris müncheni csapatához, de előtte váratlanul a Egyesült Nemzetek Szövetségének védelmi tanácsában fog felszólalni az orosz fenyegetéssel kapcsolatban. A beszédre az Egyesült Államok ENSZ követe Linda Thomas-Greenfield kérte föl, hogy így nyomatékosíthassák, mennyire komoly a helyzet Ukrajnában. "Minden bizonyíték arra utal, hogy közeleg az orosz megszállás" írta ki Twitter oldalára.

Our goal is to convey the gravity of the situation. The evidence on the ground is that Russia is moving toward an imminent invasion. This is a crucial moment. Today’s Council meeting should not distract us from that. It should focus on what is happening right now in Ukraine.