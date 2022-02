Hivatalos adatot nem találtunk arról, hány ukrajnai munkavállaló dolgozhat jelenleg Magyarországon, ám két munkaerőkölcsönző cég is adott becslést a 24.hu-nak. A Work Force szerint több mint 50 ezer ukrajnai dolgozhat Magyarországon, a Prohuman pedig azt írta, Ukrajnából nagyjából 60-70 ezren dolgozhatnak jelenleg hazánkban. A különböző hazai gyárakban dolgozó ukrajnaiak nagyobb része egyedül van itt, jelentős részük munkásszálláson lakik.

Akik közülük beszélnek gondjaikról, azt mondták, nem tudják, mit csináljanak. Próbálják meg idehozni a családot? De ha így tesznek, milyen formában, hol tudják őket elhelyezni, miből tudják őket eltartani? Vagy menjenek haza? Előfordulhat-e, hogy hazarendelik őket? Vannak ukrán bejegyzésű cégeken keresztül kölcsönzött munkavállalók, közülük van, aki attól tart, hogy lekérik az adatait, és hazarendelik, besorozzák.

Gondban vannak az üzemek is, főleg ahol nagyobb létszámban, akár tíz százalék felett foglalkoztatnak ukrán dolgozókat – a munkáltatók tartanak tőle, hogy ha hazarendelik az embereket, vagy esetleg maguk a dolgozók döntenek úgy nagyobb számban, hogy hazamennek akár harcolni, akár családjukat menekíteni, akkor nem tudják majd pótolni őket.

A szakszervezeti tapasztalatok szerint a fejvadász és munkaerő-kölcsönző cégek próbálnak előnyt kovácsolni a helyzetből, bevonzani azokat az ukrajnaiakat, akik eddig nem akartak átjönni dolgozni, de most talán jönnének. Ajánlatokkal keresik az itt dolgozók családtagjait, ismerőseit. A kint élők helyzete azonban kockázatos, például hogy mi van akkor, ha nem férnek hozzá a pénzükhöz az ukrán dolgozók, vagy ha nem kapnak hivatalos engedélyt arra, hogy itt dolgozzanak.

A munkaerő-közvetítők azok számára, akik úgy döntenek, hogy hazautaznak Ukrajnába, igyekeznek folyamatosan friss információkat adni a határátlépéssel, utazással kapcsolatban és biztosítják azt is, hogy ne veszítsék el a lehetőséget a későbbi magyarországi munkavállalásra. Azaz az esetleg hazautazó kollégák tartózkodási engedélyét nem vonják vissza, hogy ezzel is támogassák visszatérésüket. Azon is dolgoznak, hogy munkatársaik háború elől menekülő családjai számára segítsenek szállást biztosítani.

