Az oroszok továbbra is ostromolják a donyecki és luhanszki régiót, az ukrán haderő pedig visszavert több ilyen támadást is - állítja a brit védelmi minisztérium. A brit hírszerzés mindeközben arra számít, hogy Donyeckhez hasonlóan hamarosan Mariupolban is foszforbomba bevetésére készülhetnek az oroszok „a harcok fokozódása miatt”.

Ukrajna gazdasága mindenközben nagyon megsínyli a háborút: a Világbank szerint idén akár 45 százalékkal is csökkenhet a gazdaság teljesítménye, míg Oroszországban 11 százalékos visszaeséssel számolnak a nemzetközi szankciók miatt. A becslések szerint az ukrán üzleteknek több mint a fele zárva tart, és a többi bolt is csak csökkentett kapacitással működik.

Az új-zélandi kormány ezért Ukrajna segítségére sietett: 13 millió dollárnyi katonai- és emberi jogi támogatás mellett egy C-130-as repülőgépet és 50 katonát küldtek Ukrajnába, akik az adományozott katonai eszközök szétosztásában fognak segédkezni- jelentette be Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök.

Az ukrán védelmi miniszter légvédelmi fegyvereket kért pénteken Dél-Koreától, azonban Szöul megtagadta a fegyverek szállítását Ukrajnába arra hivatkozva, hogy ez negatívan érintené a saját „katonai készültségét”. Szöul egyébként már korábban is megtagadta fegyverek küldését a háborúba, és inkább csak humanitárius segítséget biztosított.

A civil áldozatok száma mindeközben gyorsan nő: az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala (OHCHR) szerint szerint eddig 1793 civil halt meg Ukrajnában a háború kezdete óta, és 2439-en megsebesültek. A szervezet azonban elismeri, hogy a valós szám ennél sokkal magasabb lehet, de nagyon nehéz az ostromlott térségekből információt kapni és azokat megerősíteni, ezért a Mariupolból, Iziumból és Borogyinkából származó adatokat egyelőre még nem foglalták a jelentésbe.