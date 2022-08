A magyar áramtőzsdén, a HUPX-en vasárnap kora délutáni állás szerint, másnapi csúcsideji szállítással 803 euróért lehetett egy MWh áramot vásárolni. Tavaly augusztus 29-ére vonatkozóan ugyanez 92 euróba került. Júliusban jelentkezett is egy új eladó a magyar piacon: az ukrán állam, ám az importot felügyelő MAVIR, (az állami MVM leányvállalata) eddig visszautasította az ukrán import lehetőségét - írja a 444.hu.

A hírportál információi szerint augusztusban teljesen megszakadtak a tárgyalások az ukrán hálózatot irányító Ukrenergóval a magyar fél elzárkózása miatt. Mivel a MAVIR egyetlen kérdésre sem válaszolt, ennek a pontos okát nem sikerült kideríteni.

Az oroszoknak nem tetszene



Több egymástól független iparági forrás szerint politikai döntés lehet a háttérben. A találgatások szerint a magyar kormány nem akarja pénzhez juttatni az ukrán államot, főleg addig nem, amíg az oroszokkal nem sikerül megegyezni az újabb gázszállításokról. (A kormány 700 millió köbméter gázt igyekszik vásárolni a szokásos évi szállításokon felül, ebből eddig 52 millióra sikerült leszerződni.)

Más vélemények szerint a MAVIR 2023-ra vár, amikor új elszámolási rend lesz már életben az EU-s tagállamok és Ukrajna között a határkapacitásért felszámított díj elosztásában, és a MAVIR akkortól ár közvetlenül is kereshetne az üzleten. Ugyanakkor ez utóbbi nem túl meggyőző magyarázat a mostani késlekedésre, hiszen veszteség a magyar céget most sem érné, és a későbbi bevételeit sem veszélyeztetné, viszont a hazai fogyasztók és általában a magyar gazdaság jól járna, ha több áram lenne a piacon.

Mások nem taktikáznak



Ukrajnából három ország irányába megy áramvezeték, amelyen exportálni lehet: Románia, Magyarország és Szlovákia felé. Románia és Szlovákia vásárol is, maximálisan kihasználva az ukrán kapacitásokat. Vásárol Ukrajnából áramot Lengyelország is, de olyan vezetéken, amely nem kapcsolódik az ukrán hálózathoz, hanem két ukrajnai erőműből közvetlenül, zárt rendszerben megy rajta az áram.

Az EU-s ukrán export fele-fele megy Romániába és Szlovákiába. Az ukránok ezt a mennyiséget növelni is tudnák, de ehhez már kellenének a magyarok is, mert a Románia és Szlovákia irányába menő vezetékek kisebb kapacitásúak, mint amivel Magyarország felé lehetne vinni az áramot. Illetve az épülő lengyel kapcsolat is elviheti addigra a plusz mennyiséget.

Az árak letörésében komoly szerepe lehet az ukrán áramnak, mert a felkínált mennyiség növelése szinte automatikusan visszafogja a drágulást. Éppen ezért vesznek meg a románok és a szlovákok jelenleg is minden felkínált MW-ot Ukrajnából.