A magyar miniszter első körben az ukrán agrárminiszterrel tárgyalt, majd találkozott Kárpátalja kormányzójával és a helyi magyar képviselettel.

Magyarország érdeke, hogy a szárazföldi útvonalon részt vegyen az ukrán export szállításában. A háború következtében a Fekete-tengeri kikötők leálltak, ahol az ukrán kivitel 90 százaléka zajlott - mondta az agrárminiszter.

A szárazföldi tranzitútvonalak elhanyagoltak, a magyar-ukrán határ mindkét oldalán kellenek technológiai fejlesztések. Az EU-hoz fordulnak, hogy a lehető leggyorsabban lehessen bővíteni az áthaladó kapacitást.

Első lépésben gabonaszállító vagonokat kell szerezni, és kevés a széles nyomtávon is működő tolatómozdony - mondta Nagy István az MTI beszámolója szerint.

Naponta 4 ezer tonna ukrán gabonát tudnak áthozni vasúton a határon, dolgoznak azon is, hogy konténeres megoldással a közúton is gyorsítani lehessen a gabonaszállítást. Maximum napi 8-10 ezer tonna gabona áthozataláig tudnak eljutni, amit tovább kell vinni az ország belsejébe.

A magyar-ukrán határ szűkös áteresztő kapacitása miatt el kell dönteni a szállítási prioritást is. Most a gabona van napirenden, de más árut is Európába kell hozni. Példaként említette a műtrágyát, illetve a termeléshez szükséges alapanyagokat, nyersanyagokat.

Ukrajna a világ negyedik legnagyobb gabonaexportőre, a globális piac 9 százalékát látja el gabonával, emellett 42 százalékos részesedése van a napraforgóolaj és 16 százalékos a kukoricapiacon. A háború előtti időszakban szomszédunk 400 millió főnek elegendő gabonát termelt. Békeidőben Ukrajna exportjának csaknem 90 százalékát a fekete-tengeri kikötőkön keresztül bonyolította le.

Egyre nagyobb az esély az ukrán exportra



Az Ukrajnában rekedt gabona biztonságos elszállításáról tárgyaltak egymással Isztambulban Oroszország és Ukrajna képviselői, az egyeztetésen az ENSZ is képviseltette magát - írta a Euronews.

Még több technikai megoldást ki kell dolgozni, hogy az előrelépés megvalósuljon, de az irány egyértelmű. Az összes fél azt akarja elérni, ne csak Ukrajna és Oroszország számára legyen megállapodás, hanem az egész világ számára" - mondta António Guterres, az ENSZ főtitkára.

A tárgyalások a jövő héten folytatódnak, az ENSZ megfigyelői is jelen lesznek.

A megállapodás értelmében az oroszok engedik ezek elszállítását. A felek együtt fognak működni a biztonságos szállítási útvonalak kialakításában. A tényleges megállapodást jövő héten írhatják alá, amelyben minden fél vállalja a gabonaszállítmányok ellenőrizhetőségét - mondta Hulusi Akar török védelmi miniszter a Sky Newsnak.