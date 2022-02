Olekszij Danilov az ukrán Biztonsági Tanács titkára szerdán jelentette be, hogy országos szükségállapotot vezetnek be. A vészhelyzeti intézkedés egyelőre 30 napig érvényes, és hasonló a 2014 óta az oroszbarát csapatok által részben felügyelt Donyeck és Luhanszk megyékben bevezetetthez.

Az euronews értesülései szerint már biztosnak vehető, hogy a parlament is jóváhagyja a szükségállapotot, melynek keretében több rendőrt vezényelhetnek a utcákra, akik az autósok önkényes ellenőrzésére is felhatalmazhatók. A kijárási tilalmakat is dinamikusan, a biztonsági helyzetnek megfelelően vezethetik be.

A vészhelyzet indoklása, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn hivatalosan ismerte el a szakadár "népköztársaságokat," és békefenntartás címen, másnapra katonákat küldött a területekre. Az amerikaiak szerint biztos, hogy az oroszok komolyabb harcokra készülnek, még ha az ország teljes megszállását egyelőre nem is tervezik.

Kijev és a nyugati világ azzal vádolja Putyint, hogy háborút akar provokálni Kelet-Ukrajnában. Az ukrán hadsereg szerint az oroszok kedden már megöltek egy katonát, és hat másikat megsebesítettek. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) speciális megfigyelői több mint ezer robbanásról számoltak be a térségben, de ezek a számok már a hétvégén is hasonlóak voltak.

Az ukrán kormány eközben arra is felszólította Oroszországban tartózkodó állampolgárait, hogy a lehető leghamarabb hagyják el Putyin országát. Arra figyelmeztetnek, hogy egy esetleges orosz agresszió a konzuli munka korlátozásához vezethet, emiatt a külügyminisztérium ezt nem is kérésként, hanem felszólításként közölte.