Magyarország hátráltatja az ukrán áramexport bővülését Európába - írta az Ukraine Business News. A portál Olena Zerkal energiaügyi miniszter tanácsadója által kitweetelt gondolatmenetét közölte: eszerint az európai árampiacon meglévő, sürgető áramhiány ellenére a magyar illetékesek mindent megtettek annak érdekében, hogy leállítsák az ukrajnai áramszolgáltatás további bővítését.

Zerkal úgy véli: Magyarország zsarolja az Európai Uniót. A főtanácsadó szerint a magyarok tisztában vannak azzal, hogy e lépésükkel problémákat okoznak Kijevnek, Varsónak és Brüsszelnek, mivel Kijevnek pénzre van szüksége, Varsónak áramra, Brüsszelnek pedig a helyzet rendezésére. Zerkai azonban úgy láttja, hogy „Orbán Viktornak pénzre és győzelemre van szüksége az EU zsarolásával”.

Legutóbb augusztus végén érkezett hasonló hír Ukrajnából, akkor a 444.hu írt egy hosszabb elemzést arról, hogy a magyar taktikázás mögött az állhat, hogy a kérdéskör problémamentessé tétele "az oroszoknak nem tetszene". Akkor a Mavir Zrt. lapunknak küldött egy magyarázatot, melyben többek között az állt, hogy

"A Mavir a kezdetektől azt az álláspontot képviseli, hogy – ellentétben a korábbi kapacitáskiosztási gyakorlattal, amely most a szlovák és román határokon is átmenetileg alkalmazásra kerül - csak az uniós szabályzatoknak és irányelveknek megfelelő, átlátható, közös aukciós eljárás bevezetése esetén indítható el a kereskedelmi forgalom a magyar-ukrán határmetszéken. Ehhez a technikai feltételek biztosításán túl, a közös eljárás szabályrendszerében is meg kell állapodni."

A most megjelent, újabb hírrel kapcsolatban ismét megkerestük a Mavirt, amint a cég erre reagál, a cikket a válaszukkal kiegészítjük.