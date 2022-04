Az ukrán menekültek parkokban, erdőkben és más közterületeken szemetet szedtek Lengyelországban, hogy kifejezzék hálájukat a lengyeleknek, amiért befogadták őket a nagy bajban - írja a Notes from Poland. Az orosz invázió elől menekülve két és fél millió ukrán állampolgár keresett menedéket Lengyelországban, túlnyomó többségük nő és gyermek.

A szemétszedést a hazájukban honos szubotnyik jegyében, végezték. Ezek olyan szombatok, amikor az emberek közösségi munkát végeznek a környezetükben. A szokás gyökerei a szocilista rendszerben szokásos "kommunista szombatokra" nyúlik vissza, amikor ugyanezt tették az emberek. Így nagyjából egy évszázados hagyományról van szól.

Egy csoport menekült a nekik otthont adó Suwałki városában kezdte az önkéntes parktisztítást, majd ezen a példán felbuzdulva máshol is hasonló akciók indultak. Wrocławban például ötvenen tisztították meg a helyi park környékét. Mint mondják ezt egyfajta köszönetnyilvánításnak is szánják. Sokan közülük egyébként évekkel ezelőtt érkeztek Ukrajnából Lengyelországba, de ez végül is nem számít.

Varsóban a lenyel főváros körüli erdőket tisztították meg, akárcsak Krakkóban, Gdańskban, Katowicében, Łódźban, Szczecinben, Białystokban , Lublinban és Rzeszówban.