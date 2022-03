Az orosz megszállók elfogták a herszoni Nova Kakhova város tanácsának titkárát és egy helyi fogdában kínozzák - olvasható az ukrán parlament Twitter-csatornáján.

Russian occupiers captured a secretary to the city council of Nova Kakhovka, #Kherson region, Dmytro Vasyliev. He is now tortured in a local detention facility.#StopRussia#StopPutin