A valamennyi amerikai hírszerző szervezetet összefogó DNI igazgatója szerint semmi jel nem utal arra, hogy az oroszok két hónapja tartó támadása véget érne.

Ha Oroszország sikereket is ér el a kelet-ukrajnai Donbasz régióban, "nem vagyunk biztosak abban, hogy a donbaszi harc ténylegesen véget vet a háborúnak" - jelentette ki Haines. A hírszerzők szerint Putyin orosz elnök elhúzódó ukrajnai konfliktusra készül, amelynek során eredményeket akar elérni a Donbaszon túl is - számolt be az MTI.

A hírszerzési igazgató szerint az orosz elnök az Ukrajnának nyújtott nyugati támogatás "kifulladására" számít.

Oroszország lépéseiről a következő hónapokban is egyetlen ember, Vlagyimir Putyin dönt majd. Az orosz elnök döntéseit pedig a hírszerző közösség egyre nehezebben tudja megjósolni - tette hozzá Avril Haines, aki szerint Putyin ambíciói és Oroszország jelenlegi konvencionális katonai képességei között eltérés mutatkozik.

Nő annak a valószínűsége, hogy az orosz elnök drasztikusabb eszközökhöz nyúl, beleértve például a hadiállapot kihirdetését, hogy felszabadítsa a céljai eléréséhez szükséges erőforrásokat. Az igazgató elmondta: az amerikai hírszerző közösség szerint, ha Oroszország el akarja érni a céljait, akkor valószínűleg Oroszországon belül el kell indítania a teljes katonai mozgósítást, amelyet eddig nem tett meg.

Putyin rövid távon teljesen el akarja foglalni a két keleti megyét, Donyecket és Luhanszkot, "meg akarja semmisíteni" a térségért felelős ukrán erőket, el akarja foglalni a herszoni régiót, valamint ellenőrzése alá akarja vonni a Krím vízkészletét - állította Haines. Rövid távon szerint nincs esély a konfliktus tárgyalásokkal történő megoldására, mert szerinte mindkét fél azt gondolja, hogy "előre léphet katonailag" .

Az Egyesült Államok nem hisz abban, hogy fennáll az atomfegyver használatának "közvetlen veszélye". Haines szerint Putyin valószínűleg csak akkor vetne be atomfegyvert, ha fenyegetést észlelne akár a rendszerére, akár Oroszországra nézve, vagy azt hinné, hogy elvesztette az ukrajnai háborút, különösen, ha úgy gondolná, hogy a NATO "vagy beavatkozik, vagy beavatkozni készül" - mondta az igazgató, aki szerint az Egyesült Államok "nyilvánvalóan támogatja Ukrajnát, de nem szeretné kirobbantani a harmadik világháborút, és azt sem szeretnék, ha a harcoló felek nukleáris fegyvereket vetnének be".