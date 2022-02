Az olaj és a gáz mellett az alumínium, a réz és a kobalt piacának is fontos szereplője Oroszország, így ezek is drágulni fognak az ukrán válság miatt - írja az oilprice.com árupiaci hírportál. A világ alumíniumellátásának durván a hat százaléka érkezik Oroszországból, így a válság növeli annak valószínűségét, hogy a színes fém amúgy is feszes piacán ellátási nehézségek alakulnak ki.

A U.S. Geological Survey szerint az orosz üzemek 3,7 millió tonna alumíniumot termeltek 2021-ben, miközben a világ összes termelése 68 millió tonna volt. A CIA World Factbookja szerint Kína volt a világ legnagyobb alumíniumtermelője, 39 millió tonnával, de az oroszok jelentős exportőrök. Az alumínium ára az elmúlt egy évben 15 százalékkal nőtt, szakértők némi csökkenést várnak, mielőtt újabb drágulás következne. Eközben a világ legnagyobb alumíniumgyártója, az Alcoa részvényeinek ára majdnem harmadával nőtt az elmúlt egy évben.

Finomított rézből 920 ezer tonna volt az orosz termelés 2021-ben, ami a világ teljes rézelőállításának 3,5 százaléka. Ebből a Nornickel közel 407 ezer tonnával részesedett. Ez a fém jó áramvezető képességének köszönhetően a jövő elektromos átállásának egyik kulcsszereplője (a jövő kőolaja), amit az iránta jelentkező kitartóan magas kereslet is mutat. A London Metal Exchange-en tonnánként 10,1 dollárt kellett adni a részért az orosz harckocsik ukrajnai behatolása idején, ami közel van a fém valaha elért legmagasabb árához. Az Oroszország elleni szankciók csökkenthetik a réz kínálatát tovább tornászva fel az árakat.

A U.S. Geological Survey (USGS) adatai szerint Oroszország 7600 tonna kobalttal járult hozzá e fém termeléséhez, ami a világpiaci kínálat négy százaléka. Ezt a fémet ötvözőanyagként például repülőgép-hajtóművekben is használják, de fontos alkotóeleme a lítium-ion akkumulátoroknak. A legnagyobb orosz termelő, a Nornickel adta el az ötezer tonnás orosz export nagyját. Ez a cég egyben hét százalékkal rendelkezik a világ nikkelkitermeléséből. A kobalt ára 2021-ben 90 százalékkal nőtt, 2022-re stabilizálódást vártak - az ukrán válság elmélyülése előtt.