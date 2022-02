A rubel 2020 márciusa óta nem látott mélyrepülést produkált, miután Vlagyimir Putyin orosz államfő bejelentette, hogy Oroszország elismeri az Ukrajna területén lévő két szakadár "népköztársaságot" - írta a Bloomberg. Több mint 80 rubelt kellett adni egy dollárért az elnök televíziós szereplése után, amelyben bejelentette a döntést. Az orosz valuta értéke négy forintra gyengül a forinthoz képest.

A moszkvai tőzsde MOEX indexe 11 százalékos mínuszban fejezte be a napot - ekkora hanyatlásra nem volt példa azóta, hogy a befektetők menekíteni kezdték tőkéjüket a Krím félsziget 2014-es annektálása után. Az orosz zuhanás másnap Ázsiára is kiterjedt: a United Co Rusal Internatiional PJSC papírjai például Hongkongban 22 százalékkal estek, miután a vállalat jövedelmének 25 százalék Oroszországban szerzi. A bizonytalanság irányít - mondta Cristian Maggio, a londoni TD Securities befektetési cég elemzője.

A felfordulás nyomán az orosz pénzügyminisztérium lemondta tervezett kötvénykibocsátását. Az orosz adósság költsége 2016 óta nem látott magasságba nőtt, a 2029-es dollárkötvények hozama 52 bázisponttal, 5,10 százalékra ment fel, amire a pandémia első mélypontja, 2020 márciusa óta nem volt példa.