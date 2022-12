Az Európai Unió állampolgárai nem jogosultak kártérítésre az uniós tagállami kormányoktól, ha egészségükre káros hatással volt a túlzott légszennyezés – mondta ki csütörtökön a luxembourgi székhelyű uniós bíróság az MTI tudósítása szerint.

Az ügy apropója, hogy egy párizsi lakos 21 millió euró kártérítést követelt a francia államtól, mert állítása szerint a lakhelye környékén a növekvő légszennyezés károsította az egészségét. A felperes arra hivatkozott, hogy ezért a francia állam a felelős, mert nem alkalmazta a nitrogén-dioxid-koncentráció határértékét korlátozó, az unió egész területén érvényes szabályt. Az ügyet tárgyaló közigazgatási testület az uniós bírósághoz fordult, hogy megállapítsa, milyen feltételek mellett követelhetnek magánszemélyek kártérítést az országoktól.

A jogerős határozat azt mondja ki, hogy a levegő minőségére vonatkozó előírásokat megállapító európai irányelvek kötelezik ugyan a tagállamokat, de nem ruháznak egyéni jogokat az egyes állampolgárokra.

Ez azt jelenti, hogy az uniós polgároknak nincs joguk kártérítést követelni az államoktól a rossz levegőminőség okozta egészségügyi károk miatt. A testület ítéletében hozzátette, az egyének számára így is lehetővé kell tenni, hogy a hatáskörrel rendelkező bíróságokhoz fordulhassanak. A Politico beszámolója szerint a magánszemélyek perelhetik a tagállamokat, ha nem tartják be az uniós levegőminőségi normát, csak kártérítést nem kapnak érte. Az Európai Bíróság mostani ítéletérővel kapcsolatban jelenleg is vita zajlik a kérdésről, a blokk levegőminőségi és ipari kibocsátási szabályainak szélesebb körű felülvizsgálatának részeként.

Az uniós törvényszék már 2019-ben megállapította, hogy Franciaország 2010 óta folyamatosan túllépi a nitrogén-dioxid éves határértékét. A közigazgatási fellebbviteli bíróság tavaly rekordösszegű, 10 millió eurós bírságot szabott ki Emmanuel Macron elnök kormányára, amiért nem sikerült elfogadható szintre csökkenteni a légszennyezést.