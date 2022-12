Megkapja Magyarország az uniós támogatásokat - adta hírül hétfőn késő este az Euronews cseh forrásokra hivatkozva. Az uniós nagykövetek hétfő esti ülésén abban állapodtak meg a felek, hogy a Magyarországnak járó operatív programok közül három esetében függesztik fel a kifizetések 55 százalékát. (Korábban a pénzek 65 százalékának visszatartásáról szóltak a hírek.)

Cseh források azt mondták a portálnak, hogy Magyarország a globális minimumadó és az Ukrajnának szánt hitel ügyében sem fog vétózni az döntéshozatalkor.

A lap úgy tudja, hogy a csomagról nem lesz szavazás, írásos eljárással fogják azt véglegesíteni.

#COREPERII | ⚡⚡⚡Megadeal! EU ambassadors approved in principle a package of €18 billion in support for #Ukraine, 15% minimum #tax for big corporations, approval of #Hungary's #RRP and an agreement on #conditionality. The package will be confirmed by written procedure. pic.twitter.com/L5bcCGETMU