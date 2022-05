A harmadik hónapja tartó orosz-ukrán háborúnak köszönhetően mostanra rekordot döntött a vevőre váró oroszországi Ural nyersolaj mennyisége a Vortexa energiaelemző cég adatai szerint. Mintegy 62 millió hordónyi áll Oroszország vezető nyersolajából kisebb-nagyobb tankerhajókon - írta meg a Reuters.

Ez a mennyiség nagyjából az Ukrajna elleni "speciális hadművelet" megkezdése előtti idők háromszorosának felel meg, miközben a tengeri orosz olajexport csak 15 százalékkal csökkent a februárihoz képest, 7,9 millió hordóról 6,7 millióra - ez érthető, hiszen a tankeres lesz a legkézenfekvőbb módja a szállításnak, ha az EU előbb-utóbb elzárja Putyin olajvezetékeit.

A 62 millió hordónak még így is csak a 15 százaléka az, amely hivatalosan nem tart semerre, Clay Siegel texasi energiastratéga szerint azonban ez egy soha nem látott szám, és míg a mennyiség egy része feketén kerülhet értékesítésre, addig

a számok, amik alapján az orosz [olaj] export még mindig viszonylag erős, nem adnak valós képet a helyzetről.

Az Egyesült Államok és más, orosz olajtól csak kis mértékben függő országok, mint például Japán, jelképesen már korábban megtiltották az Ural típusú olaj beszállítását, az EU viszont egyelőre nem tud dűlőre jutni az teljes olajembargó kérdésében.

Van még idő

Az orosz olaj ugyan jóval könnyebben pótolható a legtöbb európai országnak, mint a földgáz, ezzel párhuzamosan az is igaz, hogy azt célba juttatni is sokkal egyszerűbb a gáznál, amit csak vezetéken lehet szállítani, vagy cseppfolyósított formában, annak fogadására képes termináloknál lehet lerakni. Így az oroszok - még ha nyomott áron is - a tervezett féléves türelmi idő alatt jó eséllyel találnak majd vevőt minden kitermelt hordójukra.

A legtöbb orosz nyersolaj jelenleg Ázsiába tart, főként Kínába és Indiába, de az Európába irányuló mennyiségek is megnövekedtek, mivel a tagországok még a tilalom előtt megtöltenék a tározóikat. Magyarország különösen kitett az orosz olajnak, hiszen éves beszállításunk közel 60 százaléka onnét érkezik.

A Mol Nyrt. sokáig arra hivatkozott, hogy borzasztóan idő- és pénzigényes volna az átállás, mivel a finomítóik nagyjából 65 százalékban kifejezetten az Ural típusú olaj kezelésére lettek kitalálva. Mostanra már hangsúlyt váltott az olajcég, és azt kommunikálja, hogy elkezdte tervezni az átállást.

A Európai Bizottság több éves haladékkal és támogatással is igyekezte megnyerni hazánk támogatását az embargóhoz, amire a magyar kormány tovább srófolta az árat és a Mol által előzetesen becsült 500-700 millió dolláros (ami féléves nyeresége a vállalatnak) költség helyett 15-18 milliárd eurós uniós támogatási igényt jelentett be. Erre már európai politikusok is azt nyilatkozták, kedden Robert Habec, német gazdasági miniszter, hogy Magyarország nélkül is bevezethetik a korlátozást.