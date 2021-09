A Roszkoszmosz orosz űrkutatási hivatal közölte, hogy mostanra már minden rendszer működik, és a legénység tagjai visszatértek szokásos teendőikhez. Az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA tudatta, hogy a nap folyamán későbbre tervezett űrsétát megtartják. Két orosz űrhajós a nemrég leszállított Nauka tudományos modulon fog munkát végezni - olvasható a portálon.

A 14 ország, köztük az Egyesült Államok és Oroszország által közösen üzemeltetett űrállomás az évek alatt számos meghibásodáson esett át. Egy orosz szakember nemrégiben az elavult hardverre és a meghibásodott rendszerek kockázataira figyelmeztetett. Augusztus végén a legidősebb modulban újabb repedéseket is találtak. Az ISS orosz szegmenseiért felelős tisztségviselő, Vlagyimir Szolovjov hangsúlyozta, hogy a repedések még nem törtek fel, így nem is okozhattak légszivárgást, de idővel ez is megtörténhet. Mint mondta, nem garantálható, hogy az ISS orosz szegmense 2025-öt követően is biztonságosak lesznek.

Az ISS legénysége már így is hónapok óta küzd az ISS egy másik moduljának törzsén keletkezett repedések szigetelésével. A Roszkoszmosz orosz űrkutatási hivatal ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az űrhajósok életét nem fenyegeti közvetlen veszély. Az ISS fedélzetén 2000 óta folyamatos az emberi jelenlét, jelenleg hét űrhajós lakja: két orosz, három amerikai, egy francia és egy japán.