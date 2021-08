Az Osiris-Rex több mint két évet töltött a Bennu körül, tanulmányozta és mintát is vett a nagy darab űrkőzetből, hogy jobban megismerje jövőbeli pályáját a Naprendszer belső vidékén. Azt találták, igen kicsi az esélye, hogy az 518 méter széles aszteroida eltalálja a Földet.

Mostantól 2300-ig 0,06 százalék, vagyis 1 az 1750-hez az esélye az ütközésnek, 2135-ig pedig kizárható, hogy találkozik a Bennu és a Föld. Ennek az évnek a szeptemberében az aszteroida közelebb jön bolygónkhoz, mint a Hold - írja az MTI.

A NASA földközeli objektumokat kutató intézete (Cneos) szerdán tanulmányt jelentetett meg a Bennu jövőbeli pályájáról az Icarus tudományos lapban.

Davide Farnoccchia, a szerzők egyike elmondta, hogy a kutatók továbbra is figyelemmel kísérik az objektum mozgását, bár aggodalomra nincs ok. 2182 szeptemberében kicsit emelkedik az esélye a becsapódásnak, de csak 0,4 százalékra, vagyis 99,96 százalék a valószínűsége, hogy a Föld abban az évben is megússza a találkozást.