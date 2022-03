Vuhan mellett más városokban is űrprogramot hirdetett Kína, tavaly például Sencsen városban juthattak támogatáshoz azok a cégek, melyek műholdak fejlesztésével foglalkoznak. Most olyan vállalatok is részesülhetnek a pénzből, melyek Vuhanban és más településeken gyártanak műholdakat, űrrakétákat és űrhajókat. A cégek emellett további ösztönzőket vehetne igénybe, ha a műholdak és űrhajók gyártása során helyi termékeket is felhasználnak - derül ki a portál cikkéből.

Kínának mindezzel az a célja, hogy 2030-ra űrhatalommá váljon, és olyan kereskedelmi műholdakkal rendelkezzen, melyekkel többek között nagy sebességű internetet biztosíthat repülőgépeken. Emellett már tervben van egy új kereskedelmi űrkikötő építése is a kínai Hajnan-szigeten.