Az elnök köszönetet mondott mindenkinek, aki lehetővé tette, hogy egy év alatt ilyen magas átoltottsági arányt tudjanak elérni. Ide tartoznak az egészségügyi dolgozók, az oltási adminisztrációt végző közszolgák, a vakcinák szállításában részt vevők és minden ember, aki a pandémiás időszakban fenntartotta a közszolgáltatásokat - mondja videóüzenetében.

Az omikron változat terjedése miatt most különösen fontos az oltások felvétele. Jelenleg a vakcinák - ideértve az emlékeztető adagokat is - a legjobb védekezés a betegséggel szemben.

Bőven van elegendő oltásunk, így mindenkinek jut és mindenki beadathatja magának az emlékeztetőket is - hívja fel a figyelmet Ursula von der Leyen.

One year ago today, vaccination against #COVID19 started all across Europe.



We have come a long way.



Over 78% of adults in the EU are now vaccinated.



Our gratitude goes to healthcare and frontline workers who kept us safe and our communities going in these times. pic.twitter.com/c2xcUPXYCU