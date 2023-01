Többek között a koronavírus-járvány utáni gazdasági helyreállítási források felhasználásáról volt szó Giorgia Meloni olasz kormányfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke római találkozóján - közölte az olasz miniszterelnöki hivatal.

A közlemény szerint a felek az Európai Unió február 9-én és 10-én esedékes rendkívüli csúcstalálkozójának témáiról egyeztettek, különös tekintettel a gazdasági helyzetre és a migrációra.

Giorgia Meloni megerősítette kormánya elkötelezettségét az uniós helyreállítási csomag felhasználását illetően.

A miniszterelnöki hivatal nem részletezte, pontosan miről esett szó, de a találkozón részt vett a Meloni jobbkezeként ismert Raffaele Fitto tárca nélküli miniszter, aki a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) Olaszországnak juttatott összegei felhasználásáért felelős.

A járványhelyzettől az elsők között sújtott Róma mintegy 200 milliárd eurós csomagban részesült, melyből tavaly év végéig közel hetvenmilliárdot kapott már meg több mint 130 projekt megvalósítására.

A munkáját októberben megkezdő Meloni-kormány több tagja a Brüsszel által folyósított gazdasági források feltételeinek újratárgyalását szorgalmazza, mivel azokról az előző kormányok egyeztettek.

A római kormánypalotában tartott több mint egy órás találkozó a második volt az Európai Bizottság elnöke és a jobboldali olasz miniszterelnök között a decemberi uniós csúcs után.

- írta Ursula von der Leyen a Twitteren.

"Ma Rómában, a következő európai csúcstalálkozó előtt megvitattuk, hogyan támogassuk tovább Ukrajnát, hogyan biztosítsuk a biztonságos és megfizethető energiaellátást, hogyan támogassuk az EU iparának versenyképességét és miként haladjunk előre a migrációs paktum terén. Megvitattuk az olasz terv végrehajtását is" - tette hozzá az Európai Bizottság elnöke.

Un piacere incontrare @GiorgiaMeloni a Roma oggi



Ahead of next #EUCO, we discussed how to:



• Keep supporting ????????

• Ensure secure and affordable energy

• Boost the competitiveness of EU industry

• Make progress on Migration Pact



We also discussed the rollout of #NRRP in ???????? pic.twitter.com/WdiPdddtj5