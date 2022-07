Eltaktikázhatta magát Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a globális minimumadóval kapcsolatos pávatáncával - írja a G7. A hírportál forrásai szerint az Európai Unió elleni nyomásgyakorlást akarta azzal fokozni a miniszterelnök, hogy kihátrált az egységes európai álláspont mögül a 15 százalékosra tervezett globális társasági adó kapcsán.

A kérdésben a már korábban megígért jóváhagyást vonta vissza a Fidesz-kormány, de az EU-s jóváhagyásra bemondott vétó nem az EU-nak, hanem az Egyesült Államoknak okozott nagy problémát. Mivel emiatt már biztosan késik egy évet a globális minimumadó bevezetése, az amerikaiak számára nemcsak gazdasági, de presztízs okokból fontos projekt beborítására példát statuálva válaszoltak.

Nem lett volna szükség adóemelésre



Ez a "statuálás" lett, hogy az amerikaiak felmondták a kettős adóztatásról szóló egyezményt. Az ügy jelentőségét mutatja, hogy az Egyesült Államok még Oroszországgal sem mondta fel a kettős adóztatást elkerülő egyezményt az Ukrajna ellen indított agressziója ellenére.

Az új globális minimumadó bevezetésével semmilyen adóemelésre nem lett volna szükség Magyarországon, sőt, erről már a magyar kormány meg is állapodott a nemzetközi tárgyalások során tavaly. Az egyezmények szövegezésébe is bekerült, hogy a magyar hipa (helyi iparűzési adó) is elfogadható a minimumadó számításakor. Így már eléri a magyar cégek adóterhe a 15 százalékot. Ráadásul a minimumadót csakis a globálisan 750 millió euró árbevétel feletti cégekre kell alkalmazni – így a kkv-k alacsonyabb adózása is lehetséges lenne.

Megjárhatják az ösztöndíjasok



Kellemetlen lesz a változás a magánszemélyeknek - hívja fel a figyelmet Radnai Károly, az Andersen vezető partnere. Egy amerikai ösztöndíjat elnyerő kutató, egyetemi diák esetében is előfordulhat, hogy annyi időt tölt egy évben az Egyesült Államokban, hogy ott kell leadóznia a magyar bevételét. Ugyan beszámolják az itthon megfizetett adót, de mivel ott jóval magasabbak az adókulcsok, jó eséllyel többlet adót kell fizetni.

Aki tehát az Egyesült Államokba költözik fél évnél hosszabb időre, mindenképpen konzultáljon adótanácsadóval, különben kellemetlen következmények érhetik, ha nem sikerül az egyezményt időben pótolni.