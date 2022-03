Megint bejelzett a fontos mutató, komoly baj jöhet az amerikai gazdaságban

Ismét inverzzé vált az amerikai hozamgörbe egy szakasza, ami az elmúlt évszázadban rendre jelezte a gazdaság recesszióba süllyedését. A szakértők akárcsak legutóbb, most is megmagyarázzák, miért nem kell rá figyelni, pedig utoljára is jól mutatta, mi következik.