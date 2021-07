Az eseményeket vizsgáló bizottság elnöke ugyanakkor aggodalmát fejezte ki az intézkedés miatt.

Remélem, hogy azok, akik ezt a döntést hozták, meg tudják majd győzni a kongresszus tagjait és bizonyos fokig az épületben dolgozó embereket is arról, hogy bármilyen veszély is állt fenn január 6-án, mostanra elmúlt. Úgy értesültem az FBI-tól, hogy a statisztikák alapján a radikális jobboldali csoportok jelentette fenyegetés mindennél veszélyesebb ebben az országban, ami a január 6-án történtekkel együtt azt jelenti számomra, hogy a bizottság munkája most különösen fontos – mondta a január 6-ai Capitolium elleni ostromot vizsgáló bizottság elnöke, Mississippi demokrata szenátora, Bennie Thompson.

A fekete fémkerítéseket egy nappal a halálos áldozatokat követelő ostrom után telepítették a törvényhozás épülete köré. A bevezetett korlátozások egy része azonban a kerítés lebontása után is érvényben marad - számolt be az Euronews.