A The New York Times tudni véli, hogy Joe Biden amerikai elnök és kormánya november 8-tól fogja feloldani a külföldiekre vonatkozó tilalmat, hogy ezek az állampolgárok is beutazhassanak az Egyesült Államokba - írja a lap nyomán a hvg.hu. Erre ma még nincs lehetőség.

A NYT szerint az oltott külföldieknek három nappal nem régebbi negatív koronavírustesztet kell felmutatniuk, mielőtt például repülőre szállnának. (A beutazás persze nem csak repülőn történhet.) Karantén viszont nincs. A Biden-kormányzat szeptemberben közölte, hogy az Egyesült Államokba repülni kívánó külföldi állampolgároknak oltási igazolással kell majd rendelkezniük.

A NYT idézi a Fehér Ház egyik tisztviselőjét, aki szerint a változtatásokkal olyan globális nemzetközi politikát vezetnek be, „amelyet a közegészségügy vezérel, és amely szigorú és következetes”.

A légitársaságok és az utazási irodák ugyanakkor bírálják a Biden-kormányt. Szerintük további enyhítésekre lenne szükség, mert a jelenlegi szabályok akadályozzák a működésüket: a korlátozások miatt több helyre nem tudnak fizetős utakat kínálni.