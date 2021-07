Egy korábbi, 2016-os tanulmány 81 milliárd dollárra tette a teljes összeget, de egy részletesebb jelentés, amelyet nemrégiben tettek közzé a Journal of the American Medical Association (JAMA) folyóiratban, 140 milliárd dollárra (42 222 milliárd forint) teszi azt a pénzmennyiséget, amellyel az amerikai állampolgárok tartoznak a különböző egészségügyi ellátásokért. De még a kutatás készítői is úgy vélik, hogy valószínűleg ez a szám is erősen alábecsüli, hogy az amerikaiaknak valójában mennyi egészségügyi adósságuk van - írja a Yahoo News.

Az új tanulmány megpróbált teljesebb képet kapni a 2009 és 2020 között felhalmozott egészségügyi adósságokról, beleértve a bankszámlával vagy hitelkártyával nem rendelkező emberek adósságát is. Az orvosok számlái lettek az első számú adósság, amelyet ez idő alatt a behajtókhoz küldtek, mivel az amerikaiak a 2008-as recessziót követő években visszafizették más adósságaikat, viszont az egészségügyi biztosítók felé való tartozásukat a végére hagyták.

Az orvosi adósságok gyakran az utolsó helyen szerepelnek a listán a nehéz helyzetben lévő családok számára, akiket inkább az otthonuk vagy autójuk lefoglalásának közvetlen veszélye aggaszt. A ki nem fizetett orvosi számlák azonban még így is rontják a hitelpontszámot, ami lehetetlenné vagy hihetetlenül költségessé teszi a jövőbeni hitelfelvételt. Bár az átlagos orvosi tartozás mindössze 429 dollár volt, egyes családok sokkal rosszabbul járnak. Egy hirtelen baleset vagy betegség könnyen több tízezer dollárba kerülhet.

A kutatók által azonosított 140 milliárd dollár messze nem a teljes nagyságrend: az összeg csak azokat az adósságokat tartalmazza, amelyeket már eladtak a behajtó ügynökségeknek. Nem szerepelnek benne azok a számlák, amelyeket jelenleg maguk a kórházak üldöznek, és azok a számlák sem, amelyeket a betegek a hitelkártyájukra terhelnek vagy hosszú távú fizetési tervekbe rendeztek át.

Nem veszi figyelembe a Covid-19 világjárvánnyal kapcsolatos adósságokat sem, mivel ezek az információk még nem állnak rendelkezésre. Az elmúlt évben több mint 2 millió amerikai került kórházba a betegséggel.