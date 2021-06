A hatalom gyors, drámai elvesztését nehéz tudomásul venni, Napóleon visszatérési kísérlete erre a legjobb példa. Donald Trump egyfajta belső emigrációba vonult vissza New Jerseyben lévő luxusklubjába, miután kénytelen volt elhagyni a Fehér Házat, és hasonlóan sok sorstársához megszállottan tervezgeti visszatérését a hatalomba – írja a volt elnök helyzetét elemző cikkében Simon Tisdall, a Guardian publicistája. Szerinte a kérdés nem az, hogy Trump meddig tudja fenntartani politikai rajongótáborát, amelyre támaszkodva fogva tartja az amerikai Republikánus Pártot, vagy hogy elindul-e 2024-ben újra az elnökségért.

A demokráciával és a jogállammal törődő állampolgároknak azt a kérdést kellene feltenniük, miért nincs még a volt elnök viselt dolgai miatt börtönben? A Trumppal szemben felhozható vádak hosszú sorában szerepel a hatalommal való visszaélés, az igazságszolgáltatás akadályozása, csalás, adóelkerülés, orosz pénzek tisztára mosásában való részvétel, megengedhetetlen érdek-összefonódás és hallgatási pénzek fizetése.

QP | Quality Placement

Kapcsolódó Republikánus támogatással vizsgálhatják ki a Capitolium ostromát

A legsúlyosabb a Kongresszus épülete ellen indult január eleji támadás. Az ezzel kapcsolatos jogi eljárásban 410 személy jogsértésének lehetőségét vizsgálják. Egyeseket azzal vádolhatnak meg, hogy megpróbálták megdönteni az USA kormányát, másokat – az ostrom öt halálos áldozata nyomán – gyilkossággal vádolhatnak. Trump ugyan az attakot megelőző gyűlésén arra biztatta híveit, hogy halált megvető bátorsággal akadályozzák meg, hogy a Kongresszus elfogadja a 2020-as elnökválasztás eredményét, mégsem szerepel a gyanúsítottak listáján. Csak egy hamvába holt alkotmányos felelősségre vonási eljárást indítottak ellene.

Köztörvényes ügyek

Letitia James, New York állam főállamügyésze megerősítette a napokban, hogy vizsgálják Trump vállalatbirodalmának esetleges törvénysértéseit. Ezzel párhuzamosan folyik egy másik eljárás a Trump Organizationnal szemben Manhattanben a számviteli és az adózási szabályok megsértése miatt, ám ezek az ügyek eddig semmilyen eredményt nem hoztak. Hasonló a helyzet azokkal a korábbi gyanús üzletekkel, amelyek orosz pénzek tisztára mosását szolgálhatták a New York-i ingatlanpiacon. Trump szerint mindezek az ellene folyó boszorkányüldözés részei.

Két évvel ezelőtt a Robert Mueller vezette független vizsgálóbizottság azt találta, hogy az akkor még hivatalban lévő elnök tíz esetben akadályozhatta a vele kapcsolatban folyó vizsgálatot, amely azt próbálta kideríteni, hogy 2016-os elnökválasztási kampányában stábja összejátszott-e az orosz titkosszolgálattal. Mueller arra jutott, hogy mivel szövetségi bűncselekményekkel nem lehet megvádolni az elnököt amíg hivatalában van, nem tehet semmit

További vádak

És ezzel nincs vége a vádaknak. A washingtoni Citizens for Responsibility and Ethics jogvédő szervezet azzal vádolja Trumpt, hogy kihasználta elnöki státuszát magánvagyona erősítésére. Különböző érdekcsoportok több mint 13 millió dollár költöttek el a volt elnök ingatlanjaiban abban a reményben, hogy befolyást szereznek a kormányzati döntéshozatalra. A szervezet a 3700 olyan esetet tart nyilván, amelyekben megengedhetetlen érdek-összefonódással vádolják Trumpot.

A Guardian szakírója szerint mindez elég ok lenne, hogy formálisan is megvádolják végre, ám ez azért nem történik meg, mert az a Kongresszus ellen indult támadáshoz hasonló lázongások kirobbanásával fenyeget. Ahogy a volt elnök hivatalában erőszakoskodással gyakorolta hatalmát, úgy belső emigrációjában is az erőszak kirobbanásának lehetősége védi az igazságszolgáltatással szemben.