Gina Raimondo kereskedelmi miniszter újságíróknak elmondta, hogy a megállapodás fenntartja az acélra kivetett 25 százalékos és az alumíniumra kivetett 10 százalékos amerikai "232. szakasz szerinti" vámokat, ugyanakkor "korlátozott mennyiségben" vámmentesen engedi be az EU-ban előállított fémeket az Egyesült Államokba – írja a Reuters.

A megállapodás megszünteti a szövetségesek közötti súrlódások egyik forrását, és lehetővé teszi számukra, hogy egy új globális kereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokra összpontosítsanak, amelynek célja a főként Kínában összpontosuló világméretű acél- és alumíniumfelesleg kezelése, valamint az iparágak szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése.

Valdis Dombrovskis, az EU kereskedelmi vezetője megerősítette a megállapodást, és a Twitteren azt írta, hogy "megállapodtunk az Egyesült Államokkal a kereskedelmi vita szüneteltetéséről" és az együttműködés megkezdéséről a fenntartható acélra és alumíniumra vonatkozó jövőbeli globális megállapodással kapcsolatban. Dombrovskis elmondta, hogy a megállapodást Biden és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke vasárnap jelentik be.

We have agreed with ???????? to pause our steel & aluminium (232) trade dispute and launch cooperation on a Global Arrangement on Sustainable Steel & Aluminium.



Our agreement will be announced by @vonderleyen and @POTUS tomorrow. pic.twitter.com/FDSrZ3U1Nx