Irányadó kamatszintjét a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal 0,5 százalékra emelte a Federal Reserve márciusi rendes kamatdöntő ülésén.

Hiába az ukrán háború okozta bizonytalanság, a piaci elemzők szerint a Fed a mérséklődő növekedési kilátások és a jócskán megnövekedő inflációs kockázatok mellett egy komoly kamatemelési ciklusba vág bele márciusban.

Az ING aktuális előrejelzése szerint idén összesen hat darab 25 bázispontos kamatemelésről dönt a Fed, amit még legalább kettő követ 2023-ban is. A döntés bejelentését megelőzően a piaci árazásokból ennél is nagyobb emelést, és akár jóval távolabbra mutató kamatemelési ciklust is számoltak a befektetők.

Maga a kamatemelés ténye nem meglepő, ennek a Fed, és elnöke, Jerome Powell már kellően megágyazott.

Miközben a jegybank árstabilitási céljait veszélyezteti a magas infláció, a globális tényezők miatt most a növekedési előrejelzések is átalakulnak, ezek pedig kiemelten fontosak a Fed maximális foglalkoztatottságot célzó mandátumának szempontjából.

A főbb makrogazdasági előrejelzéseit is ma jelenteti meg a Fed. Jerome Powell elnök a részleteket magyar idő szerint este fél 8-tól ismerteti.

Március elején a jegybankelnök úgy mutatott irányt a piacoknak, hogy 40 éves inflációs csúcs volt az Egyesült Államokban, amit az ukrajnai háború is nehezített, mivel az olajárakat az elmúlt évtized legmagasabb szintje körüli sávba emelte. A fogyasztói árak januárban 7,5 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest, és a Fed által preferált inflációs mutató 1983 óta a legerősebb 12 havi emelkedést mutatta.