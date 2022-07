Szergej Lavrov még kétoldalú megbeszéléseket folytat, utána szól a sajtóhoz és távozik – közölte Marija Zaharova orosz külügyminisztériumi szóvivő újságírókkal.

A tárcavezető elutasította a találkozón elhangzott, az ukrajnai háborúval kapcsolatos nyugati bírálatokat, „őrjöngőnek” minősítve őket, és korholta Oroszország ellenfeleit, amiért „elrontották a globális gazdasági kérdések megoldásának lehetőségét” - írta az MTI-re hivatkozva az infostart.hu.

A házigazda Indonézia sürgette a G20-at, hogy tagjai igyekezzenek megoldást találni az ukrajnai konfliktusra a találkozón, ahol viszont az Oroszország indította háború bírálói egy teremben ültek Moszkva vezető diplomatájával. „Agresszorok, megszállók, (...) sok mindent hallottunk ma” – mondta Lavrov az újságíróknak. Szerinte a nyugatiak „szinte azonnal, amint átvették a szót a találkozón, az ukrajnai helyzettel kapcsolatban Oroszország fékevesztett bírálatába fogtak”. „A vita során a nyugati partnerek elkerülték a G20 mandátumának követését, nem foglalkoztak a világgazdaság kérdéseivel” – tette hozzá Lavrov.

Moszkva szerint a Nyugat kísérlete, hogy a modern idők legszigorúbb szankcióival elszigetelje, gazdasági háború meghirdetéséhez hasonlít, és Oroszország mostantól Kína, India és más, Nyugaton kívüli hatalmak felé fog fordulni.

A miniszter kifejtette: ha azt akarja, hogy Ukrajna legyőzze Oroszországot, akkor nincs miről beszélni a Nyugattal, amely szerinte megakadályozza Kijevet abban, hogy keresse a békeszerződés lehetőségét. Oroszország kész tárgyalni Ukrajnával és Törökországgal a gabonáról, de nem világos, mikor kerülhet sor ilyen megbeszélésekre – jelentette ki Lavrov, aki akkor nem volt jelen, amikor ukrán kollégája, Dmitro Kuleba online beszédet intézett a G20 csoport diplomáciai vezetőihez.

Blinken megtalálta Lavrovot

Az Egyesült Államok külügyminisztere felszólította Oroszországot, hagyjon fel az ukrajnai gabona exportjának akadályozásával. Antony Blinken a kétnapos találkozó pénteki, zárt ajtók mögötti plenáris ülésén az élelmiszer- és energiabiztonság témájában szólalt fel. Egy neve elhallgatását kérő nyugati, az eseményen résztvevő diplomata szerint egyenesen orosz hivatali partnerének, Szergej Lavrovnak címezte szavait.

"Orosz kollégáinkhoz szólok: Ukrajna nem a maguk országa. A gabonája nem a maguké. Miért vonják blokád alá a kikötőket? Engedniük kell a gabonaszállítást! - számolt be a felszólalásról a diplomata, aki hozzátette azt is, hogy az amerikai tárcavezető nem volt hajlandó külön is egyeztetni Lavrovval. Szerinte Oroszország a probléma forrása.

Lavrov a maga részéről kifogásolta, hogy az egyeztetések "azonnal eltértek a tárgytól", és elutasította azokat az "őrült kritikákat", amelyeket a találkozón a nyugati országok Oroszország felé fogalmaztak meg.