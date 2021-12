Az ukrán-orosz határon kialakult konfliktusról tárgyalt csütörtök este telefonon az amerikai és az orosz elnök. Ez már a második telefonos egyeztetés volt decemberben Joe Biden és Vlagyimir Putyin között, az amerikai és orosz vezetők január 10-re tervezett genfi találkozója előtt - írja az Euronews.

Az orosz elnök azt mondta, hogy ebben a nehéz helyzetben Oroszország úgy fog tenni, ahogy az Egyesült Államok is tenne, ha támadó fegyvereket vetnének be az amerikai határ közelében - számolt be a találkozóról az orosz elnök külpolitikai tanácsadója.

Joe Biden ugyanakkor elmondta: ha folytatódik a terjeszkedés, súlyos gazdasági, pénzügyi és katonai szankciókat vezetnek be.

Biden sürgette Oroszországot, hogy mielőbb oldja a feszültséget Ukrajnával. Világossá tette, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei határozottan lépnek fel, ha Oroszország tovább támadja Ukrajnát. Az amerikai elnök egyúttal a diplomáciai megoldás szükségességét is sürgette - olvasható a Fehér Ház közleményében.

Mivel az álláspontok nem közeledtek, egyelőre nem tudni, milyen eredményre juthatnak a felek a januári genfi találkozón. Az egyeztetés várhatóan a két elnök jelenléte nélkül zajlik majd.

Oroszország nem tervezi Ukrajna megszállását

Amerikai, ukrajnai és NATO-tisztségviselők az elmúlt hetekben aggodalmuknak adtak hangot az orosz csapatok szokatlan mozgolódása miatt az ukrán határ közelében. Azt latolgatták, hogy a csapatösszevonások esetleg egy orosz támadást vetítenek elő.

Mindenkit megnyugtatok, semmi ilyesmi nem fog történni – mondta Szergej Nariskin az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) igazgatója, egy, az állami televízióban közvetített interjúban, hozzátéve: minden más „az amerikai külügyminisztérium rosszindulatú propagandája”.