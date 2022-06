Kína is kész a háborúra, ha az USA abajgatja Tajvan ügyét

Miután Joe Biden amerikai elnök kijelentette, hogy kész fegyveres konfliktusba is belevágni Kínával bármilyen Tajvant érő agresszió esetében, most a másik fél is visszaszólt: ők is készek a válaszcsapásra.