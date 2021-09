A nyár utolsó hónapjában 921 844 látogatót regisztráltak, amely az eddigi legerősebb augusztus a park életében. 2020-ban 881 829 ezer ember látogatott el a parkba, 2019 hasonló időszakában pedig 820 006.

Ez 4,5 és 12 százalékos növekedés.

News Release: Yellowstone hosted 921,844 recreation visits in August 2021, making it the most-visited August on record. This is a 4.5% increase from August 2020 (881,829 recreational visits) and a 12% increase from August 2019 (820,006 recreation visits): https://t.co/D4NcVJjfS6 pic.twitter.com/LUGBZXs58r