Bolttal nemrég közölték, hogy már csak körülbelül 12 ezer dollár maradt a számlán. Ez mindenkit lesújtó hír – mondta a világsztár ügyvédje, Linton P. Gordon egy telefoninterjúban. A számla Bolt nyugdíj- és élethosszig tartó megtakarításainak része volt – számolt be róla a Bloomberg.

A jamaicai Pénzügyi Szolgáltatások Bizottsága kedden közölte, hogy saját ideiglenes igazgatót állított az SSL élére, miután csalásról szóló vádakról érkeztek jelentések, amelyek arra késztették a bizottságot, hogy fokozott felügyelet alá helyezze a bankot. Egyéb sajtóhírek szerint nem csak Usain Bolt az egyetlen károsultja az ügynek: további mintegy 30 ügyfél összesen 1,2 milliárd dollárnyi vagyonával nem tud elszámolni a befektetési szolgáltató.

Gordon azt mondta, ha Bolt nyolc napon belül nem kapja vissza a pénzét, akkor a Kingstoni Legfelsőbb Bíróság elé kívánja vinni az ügyet. Hétfőn Usain Bolt Twitter-fiókján egy szöveget idézett, amely részben így szólt: „A gonoszság története... Mi a gyökere?... A PÉNZ!”

“In a World of Lies….Where is the Truth?

The History Evil….What is the Root?…MONEY #CrypticWorld pic.twitter.com/h8BOHp51Cr