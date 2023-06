Perkálni kell, ha Nagy-Britanniába akar utazni: tíz font lesz az extra költség

Jövőre meghonosítják Nagy-Britanniában is az ETA-rendszert: Európából csak az léphet be a szigetországba, aki fel tudja mutatni a beutazási engedélyt, ami nem két fillér. Nem is csoda, hogy pluszpénzt szednek, ugyanis szárnyaló inflációt jósoltak a gazdaságuknak.