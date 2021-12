A globális utazások tavaly decemberben harmadával csökkentek 2019-hez képest, de idén a Kiwi.com-on keresztül történő foglalások már a 2 évvel ezelőtti szint 92 százalékát érték el.

Sok turista érkezik hazánkba is, Budapest az év utolsó hónapjában az 5. legnépszerűbb úti cél volt - derül ki a Kiwi közleményéből.

Ami a Magyarországról érkező foglalásokat illeti, azok 6 százalékkal nőttek a két évvel ezelőttihez képest. A legnépszerűbb úticél továbbra is London, de idén Moszkva is sokak érdeklődését felkeltette. Moszkva után Párizsba, Berlinbe, Barcelonába és Lisszabonba utaznak leginkább a magyarok, de Dubaj és Porto is megtalálhatók a TOP20-ban.

A decemberi globális foglalási lista 5. helyén fővárosunk áll Kijev, London, Kuala Lumpur és Isztambul után, a 2022-es adat pedig még bíztatóbb: itt az élre szökő London után a 2. helyen szerepel Budapest, amit közvetlenül követ Isztambul, Párizs és Róma.

A keresési és a valós foglalási lista eltéréseket mutat. A Kiwi.com globális keresési adatai szerint az év utolsó hónapjában és 2022 első napjaira New Yorkra kerestek rá a legtöbben (36,5 millióan), majd ezt követi az Egyesült Királyság és Franciaország fővárosa, előbbi 31,5 millió, utóbbi közel 29 millió kereséssel. Hazánkban ezen városok közül csak Párizs került a dobogóra: a városra több mint 200 ezren kerestek rá.