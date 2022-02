A 2022-es utazási kívánságlista élén a tengerparti üdülés áll, a válaszadók harmada vágyik napsütésre és tengerre – nőtt az igény a „fly and flop” nyaralás után (azaz “a terv az, hogy nincs terv”, csak kidőlni az első nyugágyba). A kozmopolita kultúra vonzerejének visszatértével a városlátogatások iránti kereslet (26 százalék) is várhatóan visszaáll.

Az omikron fokozta a természetközeli élmények iránti igényt – a variáns előtti kutatás szerint az emberek ötöde tervezett vidéki nyaralást, a legutóbbi járványhullám viszont növelte a természet iránti vágyat: 2022-ben az utazók 30 százaléka szeretne a természetben nyaralni.

Az omikron miatt megnőtt a kedv a saját ország felfedezésére is: 2021 végén az utazók mindössze 14 százaléka tervezett belföldi üdülést, 2022 elejére viszont ez megduplázódott. Összességében a válaszadók negyede választja inkább az otthoni nyaralást az omikron hatására – derül ki az Accor öt országra kiterjedő felméréséből. Két nehézségekkel teli év után az európaiak 14 százaléka tervez luxusnyaralást, élete nagy utazását, hogy bepótolja a járvány alatt elmaradt utazásokat.

„Tavaly az utazás spontán volt, gyakran csak néhány nap telt el a foglalás és az indulás között. Most, az omikron után az utazók már a következő három évre tervezik és foglalják az utakat” - kommentálta az eredményeket Karelle Lamouche, az Accor Northern Europe kereskedelmi vezérigazgatója.

Az európai turisták első számú úti célja Olaszország. A megkérdezettek 55 százaléka Európán belül maradna, a más földrészekre vágyódók 13 százaléka Észak-Amerikába, 11 százaléka pedig Délkelet-Ázsiába tervez utazást. Az emberek utazási szokásai is változni fognak. A válaszadók 16 százaléka 2022-ben kevesebb repülőutat, 18 százalékuk pedig több vasúti és autós utazást tervez. 13 százalékuk 2022-ben is megtartja azt a szokását, hogy egyszerre több utat foglal, abban a reményben, hogy legalább az egyik utazás a tervek szerint meg is valósul.

Egészség és biztonság Az utazók 22 százalékának a világjárvány után mások lesznek a prioritásai. Az európaiak számára a 2022-ben leginkább elvárt „kötelező kellékek” a rugalmas foglalás és a magas szintű egészségügyi előírások lesznek. A válaszadók 31 százaléka világosabb egészségügyi és biztonsági előírásokat szeretne, és minden ötödik turista hajlandó lenne többet fizetni a szállodai szobáért, ha a hotel elismert tisztasági sztenderdet követne. Tízből hárman nagyobb rugalmasságot várnak el a foglalások módosításában. A technológia is jelentős szerepet játszik a kevesebb érintéssel járó utazásban: az európai utazók 23 százaléka több érintésmentes fizetési lehetőséget vár el, 17 százalékuk pedig a szállodai technológia fejlődését szeretné, kezdve a WhatsApp ügyfélszolgálattól a jobb hotelszobai televíziókészülékekig.

A Covid-évek kevés pozitív hozadékának egyike az, hogy a fenntarthatóság kiemelt szempontként egyre fontosabb. A fenntarthatóság és az utazás éghajlatra és bolygóra gyakorolt hatása az emberek 87 százaléka számára már fontos tényező. Ez befolyásolja azt is, hová utaznak, hogyan jutnak el oda, hol szállnak meg és mit csinálnak a helyszínen.

„Egyértelmű, hogy a prioritások az elmúlt két évben megváltoztak. A fenntarthatóság minden eddiginél nagyobb mértékben befolyásolja az emberek döntéseit. A munka és a magánélet egyensúlya már nem csak szlogen, és az utazók tudatában vannak annak, az utazás milyen pozitív hatással van a jóllétükre, sőt, kétharmadunk kifejezetten azért utazik, hogy erősítse mentális egészségét. Arra számítunk, hogy ez a tudatosságra és jóllétre irányuló trend még évekig az utazási élmény része lesz.