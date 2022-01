Varsó egyik kerületi önkormányzata nemrégiben egy a szocialista érában működő, olcsó borokat gyártó vállalatról, a Warsowinról nevezett el egy utcát, miután a termékei népszerűek voltak, sokakban nosztalgikus érzelmeket keltenek és név utal arra is, hogy a vállalat Varsóban üzemelt. Konstanty Radziwill, a lengyel fővárost is tartalmazó Mazovia tartomány kormányzója, akit a regnáló nacionalista kormány ültetett a pozíciójába, úgy gondolta, hogy egy utcanév eltörlésével jelezheti a kommunizmussal szembeni kérlelhetetlenségét – derül ki a Notes from Poland cikkéből.

A Warsowin, amelyből mostanra csupán egy pusztuló romhalmaz maradt, az 1960-as és 1970-es években gyártott mindenféle gyümölcsből borokat, ecetet és mustárt. Az utca, amelyet róla neveztek el néhány tucat méter hosszú és lakóházak nem nyílnak róla. Radziwill kormányzó azonban ennek ellenére ki akarja törölni a lengyelek emlékezetéből a vállalat nevét, ám ezt arra hivatkozva kezdeményezte, hogy nem szolgálná a nemzeti alkoholellenes program megvalósítását, ha egy utcát egy szeszgyártóról neveznek el.

Krzysztof Brzózka, az érintett kerület korábbi polgármestere, jelenleg az alkoholproblémák megoldását segíteni hivatott állami hivatal vezetője ezt az érvelést gyengeelméjűnek minősítette. Felhívta tanult döntéshozó társa figyelmét arra, hogy Varsóban számos olyan utcanév van, amely összefüggésben van az alkoholfogyasztással. Ilyen a Piwna (sör) utca, a Chemielna (komló) utca vagy a Browarna utca, amely egy sörfőzőről kapta a nevét.

A Warsowin utcanév megtartásához bíróságra kellene mennie a helyi önkormányzatnak, hogy fellebbezzen a kormányzó döntése ellen, ám ez nem valószínű – derül ki a Wirtualna Polska című lap értesüléséből. Az önkormányzatban ugyanis olyan politikusok ülnek, akik nem szándékoznak értelmetlen vitákra vesztegetni az idejüket.

Raziwill elődje, a szintén kormánypárti Zbzislaw Sipiera elhíresült arról, hogy „dekommunistázza” az utcaneveket. Ötven utcát kereszteltek át a kezdeményezésére Varsóban. Köztük a Néphadsereg útjából Lech Kaczynski utat csináltak. A tragikus repülőgép-balesetben elhunyt, volt államfő Jaroslaw Kaczynski, a kormánypárt, a Jog és Igazságosság elnöke, egyben Lengyelország tényleges vezetője ikertestvére volt.