Az amerikai kőolaj kedden 3,5 százalékkal 74,25 dollárra esett hordónként, ez a legalacsonyabb szint tavaly december óta. Az olaj ára 43 százalékkal csökkent azóta, hogy márciusban rövid időre meghaladta a hordónkénti 130 dollárt az ukrajnai orosz invázióval kapcsolatos félelmek miatt - írja az Index.

Szerda reggel tovább csökkent az amerikai olaj ára, 10 órakor 74 dolláros hordónkénti áron jegyezték. A Brent nyersolaj szintén 4 százalékot esett kedden, hordónként 79,50 dollár körüli szintre, szerdán reggel pedig 78,9 dollár körül jegyzik.

Az új szankciók nem okoztak zavart az energiapiacon

Az olaj látványos árcsökkenése azután következett be, hogy a nyugati országok új szankciókkal sújtották Oroszországot, amelyek eddig nem okoztak zavart a globális energiapiacokon. Hétfőn felkerült az orosz olajra az ársapka, és életbe lépett a tengeri orosz kőolaj behozatalának tilalma is. Az Európai Unió összes tagállama, – köztük Magyarország – elfogadta a 60 dolláros orosz olajársapkára érvényes szankciót. Hazánkba azonban továbbra is jöhet az ársapka nélküli olaj a Barátság vezetéken keresztül.

A rendelkezések egyértelmű célja Moszkva képességének gyengítése az ukrajnai háborúja finanszírozására anélkül, hogy a fogyasztóknak is ártanának azzal, hogy az oroszokat esetlegesen az olajtermelés csökkentésére kényszerítik. Az árplafon egyelőre nem késztette a kínálat jelentős csökkentésére Oroszországot. A pénzügyi piacokat a recessziós félelmek nyomasztják, ez meg is látszott az amerikai részvénypiacokon az elmúlt napokban.